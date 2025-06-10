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10 июня, 12:10

«В зоне досягаемости»: Немцы вздрогнули, узнав о беззащитности перед русскими ракетами

NZZ: Германия находится в зоне досягаемости российских крылатых ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Германия беззащитна против российских ракет, утверждает Neue Zürcher Zeitung. В статье говорится, что страны НАТО начали обсуждать угрозу для альянса в связи с гипотетической возможностью атаки со стороны России.

«Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет», — говорится в материале.

Германия в ужасе от риска ядерной войны при доставке дальнобойных ракет Taurus на Украину
Германия в ужасе от риска ядерной войны при доставке дальнобойных ракет Taurus на Украину

Ранее сообщалось, что поставки немецких ракет Taurus Украине создают риск прямого участия Германии в конфликте с Россией. Это может резко накалить обстановку и приблизить угрозу Третьей мировой войны. Напомним, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют ВСУ. После этого аналогично поступили Британия, Франция и США. Мерц уже изъявил желание поставить дальнобойное оружие на Украину. Но, по данным СМИ, глава минфина мог заблокировать его решение.

Александра Мышляева
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