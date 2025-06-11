Семь кубометров нефти откачали на Енисее после ЧП с судном

Во вторник в районе аварии судна на реке Енисей в Красноярском крае было собрано семь кубометров нефтесодержащей жидкости. Её поместили в специальные резервуары, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

В настоящее время проводится очистка загрязнённой зоны внутри защитных барьеров, охватывающей около 4500 квадратных метров. Уже запланированы дальнейшие работы по откачке жидкости. Для предотвращения распространения нефтяного пятна вниз по течению было доставлено дополнительно 200 литров сорбента. В районе посёлка Курбатово установлены боновые заграждения длиной более 250 метров, однако их планируют расширить до 690 метров.

В ликвидации последствий аварии задействовано более 100 специалистов из различных ведомств и 26 единиц спецтехники. Принято решение об увеличении группировки сил и средств для ускорения процесса очистки.