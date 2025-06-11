Директор Национальной разведки США Тулси Габбард выразила обеспокоенность относительно текущей обстановки. Она считает, что мир находится в беспрецедентной близости от ядерного уничтожения. Во время эфира в своём YouTube-канале она подвергла критике политическую элиту, обвинив её в эскалации напряжённости и разжигании страхов между ядерными державами.

«Сегодня мы находимся ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде», — заявила Габбард.

Посещение Хиросимы стало для неё глубоким потрясением и наглядным напоминанием об ужасающих последствиях применения ядерного оружия. В своём обращении Габбард продемонстрировала архивные материалы, иллюстрирующие последствия атомной бомбардировки 1945 года, и подчеркнула, что современные ядерные арсеналы обладают гораздо большей разрушительной силой, поэтому способны уничтожить всё живое на этой планете.

Она выразила уверенность, что политики, провоцирующие конфронтацию, втайне надеются пережить ядерную войну в специально оборудованных бункерах.