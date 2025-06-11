Город Николаев на юге Украины полностью обесточен
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Город Николаев на юге Украины оказался полностью обесточен. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, аварийные службы уже заняты восстановлением электроснабжения. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что отключение носит аварийный характер и не связано с обстрелами. Подробности он пообещал озвучить позднее.
Ранее Минобороны России официально подтвердило заход наших военных в Днепропетровскую область. На Западе говорят, что российские военные уже нанесли стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом СВО.