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Регион
11 июня, 12:41

Подконтрольная ВСУ часть Херсонщины осталась без света из-за повреждения энергообъекта

Глава подконтрольной Киеву Херсонской ОВА Прокудин заявил о проблемах со светом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xiao yu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xiao yu

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждён важный объект энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям в подаче электричества и проблемам со светом в ряде населённых пунктов, сообщил в соцсетях глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Энергетики работают над восстановлением, однако спрогнозировать сроки работ на данный момент невозможно, поэтому призываю жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электроэнергии», — говорится в публикации.

Незадолго до этого глава ОВА Николаевской области Виталий Ким сообщал, что в регионе также произошло аварийное отключение света.

Город Николаев на юге Украины полностью обесточен
Город Николаев на юге Украины полностью обесточен

А ранее Life.ru писал, что в результате ударов Армии России по военным объектам в Киеве остались без света несколько районов. Похожая ситуация произошла несколько дней назад в Запорожской области. Регион оказался полностью обесточен в результате ударов ВСУ.

Мария Любицкая
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