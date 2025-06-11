Подконтрольная ВСУ часть Херсонщины осталась без света из-за повреждения энергообъекта

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждён важный объект энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям в подаче электричества и проблемам со светом в ряде населённых пунктов, сообщил в соцсетях глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Энергетики работают над восстановлением, однако спрогнозировать сроки работ на данный момент невозможно, поэтому призываю жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электроэнергии», — говорится в публикации.