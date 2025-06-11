Подконтрольная ВСУ часть Херсонщины осталась без света из-за повреждения энергообъекта
Глава подконтрольной Киеву Херсонской ОВА Прокудин заявил о проблемах со светом
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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждён важный объект энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям в подаче электричества и проблемам со светом в ряде населённых пунктов, сообщил в соцсетях глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
«Энергетики работают над восстановлением, однако спрогнозировать сроки работ на данный момент невозможно, поэтому призываю жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электроэнергии», — говорится в публикации.
Незадолго до этого глава ОВА Николаевской области Виталий Ким сообщал, что в регионе также произошло аварийное отключение света.
А ранее Life.ru писал, что в результате ударов Армии России по военным объектам в Киеве остались без света несколько районов. Похожая ситуация произошла несколько дней назад в Запорожской области. Регион оказался полностью обесточен в результате ударов ВСУ.