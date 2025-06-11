Летящие камни и наезды: Названы десять автомобилей-рекордсменов по ДТП в России

Чаще всех за компенсацией из-за ДТП обращаются владельцы автомобилей Toyota, Exeed и Skoda. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования аналитиков. Как оказалось, среди десяти самых популярных застрахованных моделей частота дорожных аварий отличается больше, чем в полтора раза.

«В лидерах списка самых аварийных моделей Toyota Camry, Exeed VX, Skoda Octavia, из них один раз в год в ДТП в среднем попадает каждая вторая машина. На четвёртом, пятом и шестом месте стоят Chery Tiggo 8 Pro Max, Toyota Land Cruiser и Omoda C5 соответственно. У этих моделей только каждая третья машина раз в год становится участником дорожного инцидента», — указано в сообщении.

Затем в списке расположились модели Chery Arrizo 8, Skoda Rapid, Jaecoo J7 и Exeed RX. Аналитики отметили, что за первые пять месяцев текущего года самой частой причиной аварий были камни, летящие из-под колёс других авто. Кроме того, страховыми случаями оказались столкновения с другими машинами, а также наезды на людей и животных. Также аварии происходили из-за повреждений авто на стоянках и столкновений с другими машинами на парковке.