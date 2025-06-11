МВД хочет получить право на блокировку транзакций на счетах россиян

Для повышения эффективности борьбы с мошенничеством МВД России ищет новые рычаги воздействия, в том числе рассматриваются предоставление права на оперативное замораживание средств на банковских счетах и получение доступа к финансовой информации. Такое заявление сделал начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД Алексей Плотницкий, выступая в Совете Федерации.

«Органы внутренних дел нуждаются в дополнительных механизмах. Нам очень важно по любому IT-преступлению максимально быстро заблокировать ход денежных средств. Сейчас у нас такой возможности нет. Пока мы получаем согласие в прокуратуре, в суде, это всё дни, это не часы, это дни», — сказал он.

Как отметил Плотницкий, на рассмотрении в данный момент находится законопроект, предусматривающий наделение МВД полномочиями по временной приостановке операций со средствами, путём внесения изменений в УПК. По его мнению, у сотрудников МВД в случае необходимости должен быть доступ к банковской информации.

«Никто не посягает на банковскую тайну. Мы не массово запрашиваем банковскую информацию. У нас, к сожалению, дознаватели, которые львиную долю расследуют этих преступлений, в том числе связанные с мошенничеством, не имеют допуска к этой банковской тайне. И это вопрос очень серьезный», — подчеркнул Плотницкий.