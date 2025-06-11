Присяжные в Нью-Йорке признали виновным Харви Вайнштейна в изнасиловании

В Нью-Йорке завершилось повторное рассмотрение дела продюсера Харви Вайнштейна. Суд присяжных признал его виновным в изнасиловании, сообщает агентство Reuters.

Изначально, в 2020 году, Вайнштейна осудили за изнасилование и принуждение к оральному сексу, назначив наказание в виде 23 лет лишения свободы. Однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил это решение из-за процессуальных нарушений.

«Присяжные признали Вайнштейна виновным по одному из трёх предъявленных ему обвинений — предполагаемое изнасилование бывшей помощницы, продюсера Мириам Хейли в 2006 году», — передаёт агентство.

Подсудимого оправдали по эпизоду с Каей Сокол, произошедшему в 2002 году, когда она была 16-летней начинающей актрисой. По третьему обвинению, касающемуся изнасилования Джессики Манн в 2013 году, присяжные пока не вынесли вердикт и возобновят совещания в четверг. В 2022 году Вайнштейн также был приговорён в Лос-Анджелесе к 16 годам тюрьмы за изнасилование.