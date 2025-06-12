От бархатцев до ирисов: Life.ru узнал, что посадить в июне, чтобы увидеть результат уже этим летом
Депутат Чаплин: Июнь отлично подходит для посадки быстрорастущих однолетников
Цветы на даче. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lapa Smile
В июне у садоводов ещё достаточно времени, чтобы озеленить участок и увидеть первые бутоны уже в этом сезоне. Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал Life.ru, какие растения ещё не поздно высаживать в первый месяц лета.
Сейчас отличное время для посадки быстрорастущих однолетников. Бархатцы, циннии, космея, настурция – эти цветы отличаются неприхотливостью и быстрым ростом. Посадив их сейчас, вы уже через несколько недель сможете любоваться яркими красками на своей клумбе. Также советую обратить внимание на петунии и лобелию, которые при должном уходе будут цвести до самых заморозков.
Что касается многолетников, то июнь вполне подойдёт для посадки новых экземпляров ирисов, флоксов, эхинацеи и лилий. Хотя в текущем году они вряд ли зацветут, зато смогут хорошо прижиться и укрепиться к следующему сезону.
Чаплин также напомнил о важности предварительной подготовки участка: растениям требуется лёгкая, питательная почва. Большинство предпочитает солнечные участки, но при выборе сорта стоит учитывать и теневыносливость.
«Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые сорта цветов! Дача – это место, где вы можете воплотить свои самые смелые идеи и создать свой собственный неповторимый цветущий уголок», — подытожил депутат.
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