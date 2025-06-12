От бархатцев до ирисов: Life.ru узнал, что посадить в июне, чтобы увидеть результат уже этим летом

В июне у садоводов ещё достаточно времени, чтобы озеленить участок и увидеть первые бутоны уже в этом сезоне. Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал Life.ru, какие растения ещё не поздно высаживать в первый месяц лета.

Сейчас отличное время для посадки быстрорастущих однолетников. Бархатцы, циннии, космея, настурция – эти цветы отличаются неприхотливостью и быстрым ростом. Посадив их сейчас, вы уже через несколько недель сможете любоваться яркими красками на своей клумбе. Также советую обратить внимание на петунии и лобелию, которые при должном уходе будут цвести до самых заморозков. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья

Что касается многолетников, то июнь вполне подойдёт для посадки новых экземпляров ирисов, флоксов, эхинацеи и лилий. Хотя в текущем году они вряд ли зацветут, зато смогут хорошо прижиться и укрепиться к следующему сезону.

Чаплин также напомнил о важности предварительной подготовки участка: растениям требуется лёгкая, питательная почва. Большинство предпочитает солнечные участки, но при выборе сорта стоит учитывать и теневыносливость.

«Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые сорта цветов! Дача – это место, где вы можете воплотить свои самые смелые идеи и создать свой собственный неповторимый цветущий уголок», — подытожил депутат.