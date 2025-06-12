Власти США перебросят отряды по мигрантам в несколько демократических городов

Иммиграционно-таможенная полиция США готовит передислокацию специальных отрядов в несколько городов, руководство которых принадлежит Демократической партии. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на осведомлённые источники.

Согласно информации, речь идёт о Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке и одном из округов Северной Вирджинии. Все перечисленные регионы находятся под управлением губернаторов или мэров-демократов. Соответствующим подразделениям уже переданы распоряжения о приведении в готовность к возможному размещению на местах.