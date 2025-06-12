Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Ярославля
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в ярославском аэропорту Туношна. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры введены для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Минобороны России сообщили об отражении атаки украинских беспилотников вечером 11 июня. Силы противовоздушной обороны сбили 44 БПЛА в трёх регионах страны. Из-за атаки дронов пострадали двое жителей Брянской области, оба доставлены в медучреждения.