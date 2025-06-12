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Регион
12 июня, 00:57

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Ярославля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в ярославском аэропорту Туношна. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры введены для обеспечения безопасности полётов.

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

Ранее в Минобороны России сообщили об отражении атаки украинских беспилотников вечером 11 июня. Силы противовоздушной обороны сбили 44 БПЛА в трёх регионах страны. Из-за атаки дронов пострадали двое жителей Брянской области, оба доставлены в медучреждения.

Тимур Хингеев
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