Названы привычные удобрения, способные ухудшить качество урожая и здоровье

Даже разрешённые удобрения способны навредить человеку и природе, если применять их без должной осторожности. Об этом рассказал «Газете.ru» доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Особую опасность представляют удобрения с повышенным содержанием тяжёлых металлов. Речь идёт прежде всего о кадмии, который может накапливаться в почве и растениях», — отметил Дорохов.

А хлористый калий, который часто используют на дачах, при чрезмерном внесении ухудшает качество грунта. Большие дозы приводят к сокращению численности полезных микроорганизмов, участвующих в переработке органики и усвоении питательных веществ.

По словам эксперта, опасность представляет и аммиачная селитра. Это вещество способно детонировать при определённых условиях. Кроме того, превышение допустимых доз способствует накоплению нитратов в овощах, что делает их менее безопасными для употребления.

Риски связаны не только с химическими средствами. Даже домашние компостные смеси, если их готовить без соблюдения санитарных правил, могут содержать болезнетворные микробы. Особенно это актуально для остатков мяса и молочных продуктов. Такие отходы могут стать источником сальмонелл и других патогенов.

По словам Дорохова, при работе с удобрениями необходимо использовать средства защиты: перчатки, респиратор и очки. После завершения работ важно тщательно промыть кожу и вымыть инструмент. Он также рекомендовал выбирать продукцию с полной маркировкой, в том числе с указанием состава и уровня опасности.