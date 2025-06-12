Предоставление Германией ракет Украине может спровоцировать непосредственный вооружённый конфликт между РФ и ФРГ. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в интервью РИА «Новости».

«Одна из таких реалий — перспектива прямого вооружённого столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет», — заявил Шхагошев.

Он также сослался на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который передал председателю Бундестага Юлии Клёкнер документальные материалы, свидетельствующие о преступлениях, совершаемых киевским режимом в отношении гражданского населения. Спикер ГД акцентировал внимание на том, что поставка ракет Taurus Украине может привести к вовлечению Германии и немецкого народа в новый конфликт с Россией.