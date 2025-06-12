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Регион
12 июня, 06:25

В Госдуме предупредили о риске нового столкновения из-за необдуманного шага Германии

Шхагошев: Поставки ракет Киеву могут привести к конфликту между РФ и Германией

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Предоставление Германией ракет Украине может спровоцировать непосредственный вооружённый конфликт между РФ и ФРГ. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в интервью РИА «Новости».

«Одна из таких реалий — перспектива прямого вооружённого столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет», — заявил Шхагошев.

Он также сослался на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который передал председателю Бундестага Юлии Клёкнер документальные материалы, свидетельствующие о преступлениях, совершаемых киевским режимом в отношении гражданского населения. Спикер ГД акцентировал внимание на том, что поставка ракет Taurus Украине может привести к вовлечению Германии и немецкого народа в новый конфликт с Россией.

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Ранее Володин напомнил Клёкнер, что именно Красная армия взяла Берлин. Особое возмущение у спикера Госдумы вызвал факт появления немецких танков Leopard на территории Курской области. В связи с заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанными во время его поездки в США, депутат также направил официальное обращение лидерам всех фракций немецкого парламента. Председатель нижней палаты российского парламента считает, что Мерц искажает историческую правду, пересматривая результаты Второй мировой войны и оказывая безоговорочную поддержку Украине.

Алиса Хуссаин
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