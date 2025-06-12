Психолог назвал самое коварное свойство депрессии

В большинстве случаев, близкие человека в депрессии даже не подозревают, что он болен. Об этом рассказали эксперты-психологи, комментируя причины, которые могли побудить жительницу Воскресенска на жестокое убийство собственной пятилетней дочери.

«Бывает, что внешне всё выглядит благополучно, но человек испытывает сильное внутреннее напряжение, о котором никому не говорит», — пояснил эксперт в разговоре с интернет-изданием Regions.ru.

Сергей Корольков, другой эксперт в области психологии, подчёркивает, что депрессия — это серьёзное заболевание, меняющее биохимию мозга. Пациенты могут полностью забросить личную гигиену, жить в антисанитарии и воспринимать мир в мрачных тонах. Обычные советы вроде «возьми себя в руки» здесь не работают, добавил он.