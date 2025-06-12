Психолог назвал самое коварное свойство депрессии
Психолог Гончаров: Близкие человека в депрессии годами могут не знать о болезни
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В большинстве случаев, близкие человека в депрессии даже не подозревают, что он болен. Об этом рассказали эксперты-психологи, комментируя причины, которые могли побудить жительницу Воскресенска на жестокое убийство собственной пятилетней дочери.
«Бывает, что внешне всё выглядит благополучно, но человек испытывает сильное внутреннее напряжение, о котором никому не говорит», — пояснил эксперт в разговоре с интернет-изданием Regions.ru.
Сергей Корольков, другой эксперт в области психологии, подчёркивает, что депрессия — это серьёзное заболевание, меняющее биохимию мозга. Пациенты могут полностью забросить личную гигиену, жить в антисанитарии и воспринимать мир в мрачных тонах. Обычные советы вроде «возьми себя в руки» здесь не работают, добавил он.
Оба специалиста сходятся во мнении, что депрессия требует профессионального лечения, включая медикаментозную терапию. Самолечение или надежда, что состояние улучшится само собой, могут привести к тяжёлым последствиям. Эксперты призывают относиться к психическому здоровью с тем же вниманием, что и к физическому.
Напомним, на днях стало известно, что жительница Воскресенска задушила собственную дочь поясом от халата и затем утопила в ванной. После этого женщина сама сообщила мужу о расправе и вызвала полицию. Точные мотивы пока неизвестны, но звучат предположения, что преступница совершить этот поступок из-за психологических проблем и недовольства супругом. Что делает эту ситуацию ещё мрачнее — соседи даже не подозревали о проблемах в семье и говорят, что женщина всегда была добра, приветлива и, казалось, души не чаяла в дочке.