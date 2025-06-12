Войска РФ ударили по складам боеприпасов и производственным объектам ВСУ
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За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по складам с боеприпасами, производственным мощностям по изготовлению БПЛА, а также местам, где хранились беспилотники и беспилотные катера ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено поражение складам боеприпасов, цехам по производству БПЛА, местам хранения БПЛА и беспилотных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах», — указано в сообщении ведомства.
Минобороны уточнило, что удары были нанесены силами российской оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.
Тем временем, Армия РФ продолжает активно продвигаться в Сумской области, освобождая всё новые населённые пункты. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский отчаянно пытается закрыть глаза на правду и отвергает успехи России на СВО.