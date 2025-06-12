Цех с растительным маслом сгорел после атаки ВСУ в Курской области

В результате атаки беспилотников на предприятие по производству растительных масел в Кореневском районе Курской области произошло возгорание цеха готовой продукции. Также врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале сообщил о повреждениях жилых домов.

«Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел ООО «Солнечный край» сгорел цех готовой продукции с остатками масла. Его вовремя потушили — основной объём масла не пострадал», — написал Хинштейн.