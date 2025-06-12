Цех с растительным маслом сгорел после атаки ВСУ в Курской области
Хинштейн: ВСУ атаковали завод по производству масла в Курской области
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В результате атаки беспилотников на предприятие по производству растительных масел в Кореневском районе Курской области произошло возгорание цеха готовой продукции. Также врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале сообщил о повреждениях жилых домов.
«Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел ООО «Солнечный край» сгорел цех готовой продукции с остатками масла. Его вовремя потушили — основной объём масла не пострадал», — написал Хинштейн.
Кроме того, повреждения получили пять частных домовладений. Зафиксированы выбитые оконные стёкла, повреждения дверных конструкций, кровельного покрытия, ограждений и хозяйственных построек, а также газовой трубы и электрического кабеля. Губернатор региона уточнил, что никто не погиб и не пострадал.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в Херсонской области после атаки ВСУ. Также два местных жителя пострадали из-за атаки беспилотников в Брянской области.