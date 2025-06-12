Москалькова назвала число россиян, которых удерживают на Украине
Москалькова: Украина до сих пор удерживает 34 жителя Курской области
Татьяна Москалькова. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что 34 жителя Курской области, которые удерживаются на территории Украины, будут освобождены. По её словам, соответствующие договорённости достигнуты в рамках стамбульского формата переговоров.
«Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами, одеждой», — уточнила она.
Кроме того, омбудсмен настаивает на допуске представителей Красного Креста к удерживаемым гражданам РФ.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что некоторых вернувшихся из украинского плена мирных жителей в России пришлось госпитализировать. По её словам, они получили ранения, а их психика пошатнулась. Она уточняла, что Киев до сих пор продолжает удерживать у себя 34 гражданских лица.