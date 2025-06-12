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12 июня, 11:23

Москалькова назвала число россиян, которых удерживают на Украине

Москалькова: Украина до сих пор удерживает 34 жителя Курской области

Татьяна Москалькова. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Татьяна Москалькова. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что 34 жителя Курской области, которые удерживаются на территории Украины, будут освобождены. По её словам, соответствующие договорённости достигнуты в рамках стамбульского формата переговоров.

«Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами, одеждой», — уточнила она.

Кроме того, омбудсмен настаивает на допуске представителей Красного Креста к удерживаемым гражданам РФ.

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Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что некоторых вернувшихся из украинского плена мирных жителей в России пришлось госпитализировать. По её словам, они получили ранения, а их психика пошатнулась. Она уточняла, что Киев до сих пор продолжает удерживать у себя 34 гражданских лица.

Милена Скрипальщикова
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