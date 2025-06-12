«Я ценю её»: Композитор Зацепин рассказал Life.ru, пригласит ли он Пугачёву на 100-летний юбилей

Выдающийся композитор и народный артист России Александр Зацепин рассказал корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву, пригласит ли он Аллу Пугачёву на свой столетний юбилей. Сегодня 99-летний музыкант присутствовал на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле.

Александр Юнашев прокомментировал отъезд Аллы Пугачёвой из страны. Видео © Life.ru

«Если бы она (Алла Пугачёва. — Прим. Life.ru) была здесь [в России], то, конечно же, пригласил. Я её ценю и всё, но то, что она уехала, я считаю, неправильно», — заявил композитор, отвечая на соответствующий вопрос.