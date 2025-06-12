Посольство РФ обвинило Данию в подрыве переговоров с Киевом
Посольство РФ: Дания намеренно подрывает возможность переговоров Москвы и Киева
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Дания заинтересована в продолжении конфликта на Украине и намеренно подрывает доверие к потенциальным мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом говорится в комментарии, размещённом в телеграм-канале российского посольства в Копенгагене.
«Дания поддерживает продолжение боевых действий, и предпринимает попытки дискредитировать прямые переговоры между РФ и Украиной об условиях установления мира. Главная цель Дании — не окончание конфликта, а ослабление РФ, во имя которой можно жертвовать украинцами», — пишет дипмиссия.
Российские дипломаты обвинили датские СМИ в предвзятом освещении украинского конфликта. В частности, они указали на систематическое распространение недостоверной информации о непропорционально высоких потерях Армии РФ по сравнению с украинской. В заявлении подчёркивается, что подобные утверждения не подкреплены доказательствами и направлены на создание у общественности ложного впечатления о возможности победы Украины при поддержке западного оружия.
Напомним, днём ранее был запущен процесс обмена телами погибших бойцов между российской и украинской сторонами. Киев получил 1212 тел своих погибших, а Москве были возвращены останки 27 военнослужащих. Life.ru также опубликовал видео с места, где происходила передача тел.