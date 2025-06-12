Дания заинтересована в продолжении конфликта на Украине и намеренно подрывает доверие к потенциальным мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом говорится в комментарии, размещённом в телеграм-канале российского посольства в Копенгагене.

«Дания поддерживает продолжение боевых действий, и предпринимает попытки дискредитировать прямые переговоры между РФ и Украиной об условиях установления мира. Главная цель Дании — не окончание конфликта, а ослабление РФ, во имя которой можно жертвовать украинцами», — пишет дипмиссия.