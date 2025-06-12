В Москве объявили режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма

Власти Москвы предупредили о резком ухудшении погодных условий во второй половине дня 13 июня. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 15–17 м/с. За несколько часов может выпасть до 30 мм осадков — это почти 40% от месячной нормы. Об этом сообщает городское хозяйство Москвы.