В Москве объявили режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
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Власти Москвы предупредили о резком ухудшении погодных условий во второй половине дня 13 июня. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 15–17 м/с. За несколько часов может выпасть до 30 мм осадков — это почти 40% от месячной нормы. Об этом сообщает городское хозяйство Москвы.
«В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — отметил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
В преддверии сильных осадков городские службы провели комплекс подготовительных мероприятий. Усилена работа по обеспечению водоотведения: проверены и очищены ливневые стоки, канализация и дренажные системы. В местах, где возможны подтопления, размещена спецтехника. Кроме того, принимаются меры для защиты от сильного ветра: укрепляются здания и сооружения, а также обеспечивается стабильная работа всех жизненно важных систем. Энергетики подготовили резервные источники питания на случай перебоев с электричеством.
Московские власти призывают жителей быть внимательными: не укрываться под деревьями, не парковать автомобили вблизи них, а водителей — соблюдать ПДД и избегать резких манёвров.
А не так давно непогода обрушилась на Московскую область. Местные жители сообщали о мощном граде размером с перепелиное яйцо. Синоптики также предупреждали, что этим летом участятся торнадо и сильные ветры в Московском регионе.