Путин и герой СВО измерили территорию Якутии во Франциях

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул колоссальные размеры Якутии, отметив, что её просторы сопоставимы с территорией приблизительно восьми Франций. В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент задал вопрос майору Игорю Юргину из Якутии касательно масштабов республики. Путин поинтересовался, сколько территорий, сопоставимых с Францией, могло бы уместиться в пределах региона. Ответ военнослужащего был точен: восемь.