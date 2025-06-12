Путин и герой СВО измерили территорию Якутии во Франциях
Путин: На территории Якутии поместилось бы восемь Франций
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул колоссальные размеры Якутии, отметив, что её просторы сопоставимы с территорией приблизительно восьми Франций. В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент задал вопрос майору Игорю Юргину из Якутии касательно масштабов республики. Путин поинтересовался, сколько территорий, сопоставимых с Францией, могло бы уместиться в пределах региона. Ответ военнослужащего был точен: восемь.
«Точно, точно, примерно восемь Франций помещается», — подтвердил глава российского государства.
Напомним, в День России Президент Путин проводит в Кремле встречу с участниками программы «Время героев», созданную для ветеранов и бойцов СВО. По данным корреспондента Life.ru, идёт конструктивный диалог, в ходе которого Путин уже обсудил с присутствующими ряд вопросов — в том числе назвал главную цель программы.