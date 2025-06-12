«У вас есть право»: Губернатор Флориды разрешил давить на автомобилях протестующих
Губернатор Флориды Десантис: Жители могут сбивать протестующих автомобилем
Протесты во Флориде. Обложка © X/ Sadie_NC
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право на действия, направленные на защиту себя и своих семей, включая возможность таранить протестующих, если они оказываются в угрожающей ситуации на дороге. Об этом сообщает журнал Newsweek.
«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц, и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение», — сказал Десантис.
Он подчеркнул, что в случае столкновения вина будет лежать на протестующем, который создал угрозу. Заместитель пресс-секретаря канцелярии губернатора Флориды Молли Бест добавила, что власти штата не оправдывают насилие, однако считают, что у жителей есть право защищать себя и свои семьи.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули масштабные беспорядки. Многочисленные демонстранты строят баррикады и яростно противостоят полиции, которая использует спецсредства, такие как резиновые пули и слезоточивый газ. Для восстановления порядка президент США Дональд Трамп направил в город подразделения национальной гвардии. Поводом для протестов послужили полицейские рейды, в результате которых многим мигрантам грозит депортация. В ходе столкновений было задержано около 80 человек. Затем волна протестов вспыхнула и в других штатах Америки.