«У вас есть право»: Губернатор Флориды разрешил давить на автомобилях протестующих

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право на действия, направленные на защиту себя и своих семей, включая возможность таранить протестующих, если они оказываются в угрожающей ситуации на дороге. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц, и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение», — сказал Десантис.

Он подчеркнул, что в случае столкновения вина будет лежать на протестующем, который создал угрозу. Заместитель пресс-секретаря канцелярии губернатора Флориды Молли Бест добавила, что власти штата не оправдывают насилие, однако считают, что у жителей есть право защищать себя и свои семьи.