ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 17:50

Путин объявил о планах создать систему ПВО, способную сбить любую цель

Путин: Госпрограмма вооружений должна сформировать универсальную систему ПВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки новой государственной программы вооружения, которая обеспечит формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы государства, новая система должна быть способна функционировать в любых условиях и эффективно противостоять средствам воздушного нападения, независимо от их типа.

«Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить формирование универсальной системы ПВО, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида», — заявил Путин на совещании по вопросам вооружений.

Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета России
Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета России

Также на этом совещании Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в вооружение. Помимо этого, ранее президент России подчёркивал, что приоритетом в госпрограмме вооружений должно стать новейшее оружие.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar