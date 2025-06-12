Путин объявил о планах создать систему ПВО, способную сбить любую цель
Путин: Госпрограмма вооружений должна сформировать универсальную систему ПВО
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки новой государственной программы вооружения, которая обеспечит формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы государства, новая система должна быть способна функционировать в любых условиях и эффективно противостоять средствам воздушного нападения, независимо от их типа.
«Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить формирование универсальной системы ПВО, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида», — заявил Путин на совещании по вопросам вооружений.
Также на этом совещании Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в вооружение. Помимо этого, ранее президент России подчёркивал, что приоритетом в госпрограмме вооружений должно стать новейшее оружие.