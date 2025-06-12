Путин объявил о планах создать систему ПВО, способную сбить любую цель

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки новой государственной программы вооружения, которая обеспечит формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы государства, новая система должна быть способна функционировать в любых условиях и эффективно противостоять средствам воздушного нападения, независимо от их типа.