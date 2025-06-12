ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 17:44

Путин назвал число воздушных целей, уничтоженных ПВО за время СВО

Путин: С начала СВО силы ПВО РФ уничтожили более 80 тысяч воздушных целей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации государственной программы вооружений привёл данные о работе российских систем ПВО в зоне специальной военной операции. По его словам, с начала СВО было уничтожено свыше 80 тысяч воздушных целей. При этом более 7,5 тысячи из них — это современные тактические и крылатые ракеты западного производства, включая реактивные снаряды.

«Силами ПВО с начала СВО уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, преимущественно, почти на 100%, западного производства», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что противовоздушная оборона продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности российских военных и объектов в зоне конфликта.

Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России
Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

Также Путин в ходе совещания заявил о необходимости внедрения ИИ и цифровых технологий в вооружение. И отметил, что российские операторы БПЛА уничтожают или выводят из строя до половины техники и объектов противника.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar