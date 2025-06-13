«Мы этого не делали»: Хегсег заявил Конгрессу, что не останавливал кибероперации против РФ

Министр обороны США Пит Хегсет решительно отверг заявления о том, что Вашингтон якобы приостанавливал наступательные кибероперации против России весной этого года. Соответствующее заявление он сделал во время слушаний в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США.

«Я знаю, о какой статье вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас»,— подчеркнул Хегсет, комментируя сообщения американской прессы о предполагаемом «перерыве» в действиях США в киберпространстве.

На уточняющий вопрос, отдавал ли он приказ «поставить на паузу наступательные кибероперации против России», министр дал лаконичный, но однозначный ответ: «Мы этого не делали».

Публикации, о которых идёт речь, появились в начале марта и вызвали широкий резонанс в политических и экспертных кругах США. Они предполагали, что Вашингтон сознательно ослабил свою киберактивность на фоне конфликта между Москвой и Киевом. Хегсет же настаивает: никаких официальных распоряжений об остановке операций не было, Пентагон опровергал опубликованные данные практически моментально.