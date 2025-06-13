Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства Йоханна Вадефуля о том, что Россия якобы «не готова к переговорам» и «стремится к войне».

«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу», — написала Захарова в Telegram-канале, сравнив риторику нового министра с высказываниями его предшественницы Анналены Бербок, ранее также прославившейся жёсткими заявлениями в адрес Москвы.

Российский дипломат подчеркнула, что «восполнит пробелы в памяти» тех, кто искажает факты, напомнив, что именно Германия при Ангеле Меркель сознательно саботировала минские соглашения. По словам Захаровой, Запад с самого начала стремился к эскалации, а не к миру: Берлин накачивал Украину оружием, Лондон отговорил Киев от переговоров в 2022 году, а Вашингтон с подачи прошлого президента Джо Байдена прямо запретил Владимиру Зеленскому вести какой-либо диалог с Россией.