В США усомнились в способности израильской ПВО отразить ответный удар Ирана

Соединённые Штаты выражают обеспокоенность относительно способности израильских систем противовоздушной обороны отразить потенциальный ответный удар со стороны Ирана в случае атаки Израиля на ядерные объекты. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

«США обеспокоены, что системы ПВО Израиля были бы не в состоянии выдержать ответ Ирана с применением сотен ракет», — пишет издание.

По информации Axios, иранский ответный удар может «сокрушить оборону Израиля и нанести серьёзный ущерб». По данным американской разведки, Иран располагает арсеналом, насчитывающим около две тысячи баллистических ракет, значительная часть которых имеет дальность, достаточную для поражения целей на территории Израиля.