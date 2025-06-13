Российскую учёную Ксению Петрову освободили под залог в США

Российская учёная Ксения Петрова, работающая в Гарвардском университете, освобождена под залог после четырёх месяцев содержания под стражей в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение об освобождении Петровой было принято мировым судьей в Бостоне. Петрова продолжает находиться под двойным судебным преследованием, включающим процедуру депортации, инициированную администрацией Трампа в феврале, а также уголовные обвинения в контрабанде.

Напомним, что Ксению Петрову задержали в США по подозрению в попытке контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения. Окружной суд в штате Вермонт отменил решение о депортации Петровой, отметив отсутствие фактических и юридических оснований для этого. Судья Кристина Рейсс заявила об угрозе жизни и благополучию Петровой в случае депортации в Россию, не уточнив конкретные причины.