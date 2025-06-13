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13 июня, 01:05

Российскую учёную Ксению Петрову освободили под залог в США

Reuters: Российская учёная Петрова освобождена под залог в США

Учёная Ксения Петрова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ксения Петрова

Учёная Ксения Петрова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ксения Петрова

Российская учёная Ксения Петрова, работающая в Гарвардском университете, освобождена под залог после четырёх месяцев содержания под стражей в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение об освобождении Петровой было принято мировым судьей в Бостоне. Петрова продолжает находиться под двойным судебным преследованием, включающим процедуру депортации, инициированную администрацией Трампа в феврале, а также уголовные обвинения в контрабанде.

Ранее Петрова числилась в Институте биологии гена РАН в Москве.

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Напомним, что Ксению Петрову задержали в США по подозрению в попытке контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения. Окружной суд в штате Вермонт отменил решение о депортации Петровой, отметив отсутствие фактических и юридических оснований для этого. Судья Кристина Рейсс заявила об угрозе жизни и благополучию Петровой в случае депортации в Россию, не уточнив конкретные причины.

Антон Голыбин
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