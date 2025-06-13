На ядерном объекте в иранском городе Натанз произошли несколько взрывов

На ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла серия взрывов, сопровождавшихся густым чёрным дымом, сообщает государственное информационное агентство Ирана IRNA. Согласно официальным заявлениям, признаков ядерного загрязнения после инцидента не обнаружено, что исключает риск радиационной угрозы. Причины взрывов пока не уточняются.

Ядерный комплекс в Натанзе, ключевой для иранской ядерной программы, уже не раз становился мишенью атак, что усиливает напряжённость в регионе. Власти Ирана призвали международное сообщество к сдержанности и заявили о начале расследования инцидента. На данный момент информация о пострадавших или масштабах ущерба не поступала. Местные жители сообщают о значительном присутствии сил безопасности в районе объекта.