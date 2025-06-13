Охрана главы МВБ США вытолкала сенатора с пресс-конференции

Сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падилья стал участником инцидента на пресс-конференции министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Видео, появившееся в соцсети X, показывает, как политика насильно выволакивают из зала в коридор.

Он оказывает сопротивление, однако несколько человек в жилетах с символикой ФБР укладывают его на пол, после чего надевают наручники. Позже сенатор рассказал в эфире CNN, что конфликт произошёл, когда он попытался задать вопрос главе ведомства.

Сенатора силой вывели с пресс-конференции главы МВБ США. Видео © Х / Collin County Texas Democrats

«Меня практически сразу же насильно вытолкали из зала. Меня повалили на пол и надели наручники. Меня не арестовали. Меня не задерживали», — пояснил Падилья.

Телеканал отмечает, что после инцидента политика освободили. В то же время в Демократической партии инцидент вызвал резкое осуждение. Лидер демократов в сенате Чак Шумер уже потребовал провести срочное разбирательство и дать оценку действиям сотрудников.