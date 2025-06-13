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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 июня, 07:24

«Тоталитарные двойники»: Математик назвал дату завершения спецоперации

Математик Кваша вычислил завершение спецоперация на Украине уже в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Специальная военная операция завершится в 2025 году, а вместе с ней закончится и эпоха войн. Это связано с тем, что человечество вступает в новый исторический цикл, в котором исчезнет сама причина для глобальных вооружённых конфликтов, заявил российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.

Как пояснил учёный в интервью aif.ru, основой его прогноза служат 24-летние исторические циклы, повторяющиеся в истории России. Каждому периоду «времени воевать», по его словам, следуют годы мира и политических преобразований. Согласно этой логике, текущий цикл конфликтов завершается именно в 2025 году.

«После 2025 года войны прекратятся — не на год или два, а навсегда. Исчезнет сама причина для них — так называемые тоталитарные двойники. Люди просто перестанут стремиться к мировому господству», — отметил Кваша.

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В мае 2025 года российские войска значительно расширили зону своего контроля в рамках специальной военной операции на Украине. По данным The Wall Street Journal, это был один из самых успешных месяцев с точки зрения территориальных приобретений за последние два с половиной года. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский отчаянно пытается закрыть глаза на правду и отвергает успехи России на СВО.

Мария Любицкая
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