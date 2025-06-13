«Тоталитарные двойники»: Математик назвал дату завершения спецоперации

Специальная военная операция завершится в 2025 году, а вместе с ней закончится и эпоха войн. Это связано с тем, что человечество вступает в новый исторический цикл, в котором исчезнет сама причина для глобальных вооружённых конфликтов, заявил российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.

Как пояснил учёный в интервью aif.ru, основой его прогноза служат 24-летние исторические циклы, повторяющиеся в истории России. Каждому периоду «времени воевать», по его словам, следуют годы мира и политических преобразований. Согласно этой логике, текущий цикл конфликтов завершается именно в 2025 году.

«После 2025 года войны прекратятся — не на год или два, а навсегда. Исчезнет сама причина для них — так называемые тоталитарные двойники. Люди просто перестанут стремиться к мировому господству», — отметил Кваша.