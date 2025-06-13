«Не главная цель»: Политолог оценил вероятность наступления России на Киев
Политолог Михайлов: Взятие Киева не является основной задачей ВС РФ
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Масштабное наступление российских войск может в перспективе привести к приближению к Киеву. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов.
По его словам, продвижение к Киеву пока выглядит вполне осуществимым, однако для этого требуются значительно большие силы. Эксперт обратил внимание, что помимо Сум, рядом находится Харьков, что также влияет на оперативную обстановку.
«Но нам сейчас Киев и не нужен. Необходимо освободить наши области, сделать буферную зону. Возможно, в ближайшем времени к России присоединятся новые территории. А Киев сейчас не главная цель наступления. Не надо торопиться. Очень сильны ещё укрепления, оставшиеся на Донецком направлении», — сказал политолог 360.ru.
Он обратил внимание, что если рассматривать потенциальные направления ударов, то киевскому режиму следует в большей степени опасаться за судьбу Одессы и Николаева, чем за столицу. Специалист подчеркнул, что стратегическая цель по отсечению Украины от черноморского побережья остаётся приоритетной задачей.
Ранее сообщалось, что на Украине бьют тревогу из-за наступления ВС РФ на Сумы. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что атака ВС РФ — стратегический шаг к взятию Киева. Тем временем наши бойцы взяли под контроль два населённых пункта: один в Сумской области и один в Донецкой Народной Республике (ДНР).