«Не главная цель»: Политолог оценил вероятность наступления России на Киев

Масштабное наступление российских войск может в перспективе привести к приближению к Киеву. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов.

По его словам, продвижение к Киеву пока выглядит вполне осуществимым, однако для этого требуются значительно большие силы. Эксперт обратил внимание, что помимо Сум, рядом находится Харьков, что также влияет на оперативную обстановку.

«Но нам сейчас Киев и не нужен. Необходимо освободить наши области, сделать буферную зону. Возможно, в ближайшем времени к России присоединятся новые территории. А Киев сейчас не главная цель наступления. Не надо торопиться. Очень сильны ещё укрепления, оставшиеся на Донецком направлении», — сказал политолог 360.ru.