«Это реально и быстро»: Медведев предупредил о ядерном конфликте

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале новое заявление на фоне событий на Ближнем Востоке. Политик напомнил, что его предупреждения о риске ядерного конфликта не являются преувеличением. Он отметил, что ядерный сценарий вполне реален и может развиваться стремительно.