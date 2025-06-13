«Это реально и быстро»: Медведев предупредил о ядерном конфликте
Медведев на фоне событий на Ближнем Востоке заявил, что ядерный конфликт реален
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале новое заявление на фоне событий на Ближнем Востоке. Политик напомнил, что его предупреждения о риске ядерного конфликта не являются преувеличением. Он отметил, что ядерный сценарий вполне реален и может развиваться стремительно.
«Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!», — написал Медведев.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс удар по Ирану, задействовав около 200 самолётов для атаки примерно ста целей. В ожидании ответных действия в государстве был объявлен режим чрезвычайного положения и проведение мобилизации десятков тысяч резервистов. В Иране над мечетью Джамкаран был вывешен красный флаг, символизирующий жажду мести.