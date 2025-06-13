«Сочувствия не будет»: Эксперт объяснил, как удар Израиля по Ирану изменит расклад сил на мировой арене

Израиль сейчас просто-напросто выстрелил себе в ногу — ему не будет того сочувствия в мире, как 7 октября 2023-го, — Израиль уже давно показал, что не является страдающей страной, и мир сейчас вступится именно за Иран, сочтя его действия актом справедливости. За Израиль может вступиться Европа — в пику Трампу, на самого Трампа тоже могут надавить демократы.