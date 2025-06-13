«Сочувствия не будет»: Эксперт объяснил, как удар Израиля по Ирану изменит расклад сил на мировой арене
Эксперт Леонков: Израиль ударами по Ирану выстрелил себе в ногу
Военные Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Zalevsky
Ракетные атаки Израиля по Ирану вызвали огромный резонанс во всём мире. Однако большинство уверено, что иранская сторона совсем скоро нанесёт ответный удар. Израильские власти понимают это и объявили в стране мобилизацию. Военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал Life.ru, как может развиваться этот конфликт.
Так, Леонков назвал израильский удар поводом для эскалации, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к сдержанности. Он отметил, что переговоры по ядерной сделке с Ираном, в которых участвовала и Россия, шли успешно, но атака на ядерные объекты Ирана создала угрозу для региона.
Израиль сейчас просто-напросто выстрелил себе в ногу — ему не будет того сочувствия в мире, как 7 октября 2023-го, — Израиль уже давно показал, что не является страдающей страной, и мир сейчас вступится именно за Иран, сочтя его действия актом справедливости. За Израиль может вступиться Европа — в пику Трампу, на самого Трампа тоже могут надавить демократы.
Эксперт подчеркнул, что Иран обладает гиперзвуковыми ракетами и данными о ядерных объектах Израиля, которые может опубликовать. Несмотря на потери командиров КСИР, их штабы продолжат работу. Он также считает, что конфликт отвлечёт внимание США от Украины, а системы Patriot, предназначенные для Киева, уже переданы Израилю.
Аналитик отметил, что США ограничатся финансовой поддержкой Израиля, избегая прямого участия. Россия же будет призывать к миру, предлагая площадку для переговоров, и продолжит сотрудничество с Ираном на основе стратегического партнёрства.
Тем временем МИД России осудил Израиль за ночные удары по территории Ирана, подчеркнув, что эти действия подрывают международные усилия, направленные на снижение напряжённости вокруг иранской ядерной программы. В свою очередь, российское посольство в Тель-Авиве призвало граждан РФ, находящихся в Израиле, проявлять повышенную осторожность и, по возможности, покинуть страну в связи с эскалацией конфликта.