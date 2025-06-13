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Регион
13 июня, 10:30

«Сочувствия не будет»: Эксперт объяснил, как удар Израиля по Ирану изменит расклад сил на мировой арене

Эксперт Леонков: Израиль ударами по Ирану выстрелил себе в ногу

Военные Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Zalevsky

Военные Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Zalevsky

Ракетные атаки Израиля по Ирану вызвали огромный резонанс во всём мире. Однако большинство уверено, что иранская сторона совсем скоро нанесёт ответный удар. Израильские власти понимают это и объявили в стране мобилизацию. Военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал Life.ru, как может развиваться этот конфликт.

Так, Леонков назвал израильский удар поводом для эскалации, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к сдержанности. Он отметил, что переговоры по ядерной сделке с Ираном, в которых участвовала и Россия, шли успешно, но атака на ядерные объекты Ирана создала угрозу для региона.

Израиль сейчас просто-напросто выстрелил себе в ногу — ему не будет того сочувствия в мире, как 7 октября 2023-го, — Израиль уже давно показал, что не является страдающей страной, и мир сейчас вступится именно за Иран, сочтя его действия актом справедливости. За Израиль может вступиться Европа — в пику Трампу, на самого Трампа тоже могут надавить демократы.

Алексей Леонков

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества»

Израиль сейчас просто-напросто выстрелил себе в ногу — ему не будет того сочувствия в мире, как 7 октября 2023-го, — Израиль уже давно показал, что не является страдающей страной, и мир сейчас вступится именно за Иран, сочтя его действия актом справедливости. За Израиль может вступиться Европа — в пику Трампу, на самого Трампа тоже могут надавить демократы.
Израиль сейчас просто-напросто выстрелил себе в ногу — ему не будет того сочувствия в мире, как 7 октября 2023-го, — Израиль уже давно показал, что не является страдающей страной, и мир сейчас вступится именно за Иран, сочтя его действия актом справедливости. За Израиль может вступиться Европа — в пику Трампу, на самого Трампа тоже могут надавить демократы.

Эксперт подчеркнул, что Иран обладает гиперзвуковыми ракетами и данными о ядерных объектах Израиля, которые может опубликовать. Несмотря на потери командиров КСИР, их штабы продолжат работу. Он также считает, что конфликт отвлечёт внимание США от Украины, а системы Patriot, предназначенные для Киева, уже переданы Израилю.

Аналитик отметил, что США ограничатся финансовой поддержкой Израиля, избегая прямого участия. Россия же будет призывать к миру, предлагая площадку для переговоров, и продолжит сотрудничество с Ираном на основе стратегического партнёрства.

Росавиация ограничила полёты в Израиль и Иран из-за обострения ситуации
Росавиация ограничила полёты в Израиль и Иран из-за обострения ситуации

Тем временем МИД России осудил Израиль за ночные удары по территории Ирана, подчеркнув, что эти действия подрывают международные усилия, направленные на снижение напряжённости вокруг иранской ядерной программы. В свою очередь, российское посольство в Тель-Авиве призвало граждан РФ, находящихся в Израиле, проявлять повышенную осторожность и, по возможности, покинуть страну в связи с эскалацией конфликта.

Екатерина Субботина
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