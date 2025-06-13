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13 июня, 11:17

В Саратовской области начали проверку из-за жалоб на химозный запах в воздухе

Прокуратура проверит жалобы на загрязнение воздуха в Саратове и Энгельсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lapandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lapandr

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура занялась проверкой информации о возможном загрязнении воздуха в Саратове и Энгельсе. Поводом стали обращения местных жителей, которые пожаловались на химический запах в воздухе.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

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Ранее в Энгельсе произошло возгорание на промышленном объекте после атаки украинского дрона. Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг качества воздуха. По официальным данным, превышения концентраций вредных веществ в жилых зонах не зафиксировано, отбор проб воздуха продолжается до полной ликвидации последствий пожара.

Милена Скрипальщикова
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