Материлась и вырывалась: Появились кадры задержания иркутянки, пожелавшей смерти бойцам СВО
МВД показало видео задержания пожелавшей смерти бойцам СВО блогерши из Иркутска
Появились кадры с задержания жительницы Иркутской области, которая записала и опубликовала видео о своём недовольстве Днём России. Когда на пороге её квартиры появились сотрудники правоохранительных органов, она отказалась открывать дверь и начала вести себя неадекватно. Иркутянка материлась, бегала по квартире с ножом и угрожала нанести себе вред. Кадры с задержания публикует пресс-служба МВД по региону.
Иркутянку, которая пожелала смерти бойцам СВО, задержали полицейские. Видео © Telegram/ МВД38
«Наши бойцы поделились со мной своим возмущением по поводу гнусных высказываний блогера из Иркутска в адрес нашей страны и самих военнослужащих. Мы считаем такие слова отвратительными и недопустимыми», — прокомментировала произошедшее руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области Елена Зерубина.
Напомним, что женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ. Правоохранители уже задержали блогершу.
Обложка © Telegram/ МВД38