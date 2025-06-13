Материлась и вырывалась: Появились кадры задержания иркутянки, пожелавшей смерти бойцам СВО

Появились кадры с задержания жительницы Иркутской области, которая записала и опубликовала видео о своём недовольстве Днём России. Когда на пороге её квартиры появились сотрудники правоохранительных органов, она отказалась открывать дверь и начала вести себя неадекватно. Иркутянка материлась, бегала по квартире с ножом и угрожала нанести себе вред. Кадры с задержания публикует пресс-служба МВД по региону.