В результате ответного обстрела Ирана по Израилю пострадали пять человек

«На данный момент бригады MDA оказывают медицинскую помощь в районе Гуш-Дана пяти пострадавшим, один из которых находится в среднем состоянии и четыре в лёгком. Они были эвакуированы в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Хашомер. Кроме того, были оказаны медицинские услуги четырём пострадавшим от шока», — говорится в сообщении.