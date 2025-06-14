Азербайджан ввёл радиационный контроль на границе с Ираном

Азербайджанские власти инициировали проверку радиационного фона на юге страны, в Астаринском районе, расположенном на границе с Ираном. Как сообщили РИА «Новости» в госструктурах республики, на место были направлены специалисты, которым поручено оценить возможный уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

Помимо мониторинга атмосферы, специалисты проверяют на радиацию все автомобили, въезжающие из Ирана, с целью выявления потенциального радиационного загрязнения. Эта мера носит профилактический характер и, по словам источников, направлена на обеспечение безопасности населения и предотвращение возможных угроз. На данный момент ситуация на границе остаётся под контролем, официальные власти не сообщают о зафиксированных превышениях допустимых норм радиации.