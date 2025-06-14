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14 июня, 04:06

В Ришон-ле-Ционе при падении ракеты погиб человек, трое в тяжёлом состоянии

В городе Ришон-ле-Цион в центре Израиля в результате удара ракеты погиб один человек, трое в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Yediot со ссылкой на медицинские службы.

Момент удара и последствия. Видео © X / Sanjana Singh / The Reason

По предварительным данным, ракета попала в жилой квартал. Несколько зданий частично обрушились, повреждена городская инфраструктура. На опубликованных видеозаписях зафиксирован момент попадания: вспышка, за ней — разрушения в эпицентре взрыва.

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Ранее появилась информация о том, что в результате падения ракеты на жилые дома в центре Израиля пострадали 10 человек. Позже число пострадавших возросло до 20 человек. Жилые дома разрушены, автомобили повреждены. Спасатели извлекли двух человек из-под обломков зданий.

Обложка © X / Sanjana Singh / The Reason

Тимур Хингеев
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