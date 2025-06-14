«Меня кинули»: Продюсер рассказал, как лишился денег из-за прихоти Пугачёвой
Продюсер Лавров заявил, что его обманули с концертом Пугачёвой
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey
Директор агентства «Кремль концерт» Сергей Лавров заявил, что в своё время лишился денег из-за прихоти народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Дело в том, что продюсер заплатил организаторам за выступление звезды, но она отказалась ехать. Вместо неё организаторы предложили Филиппа Киркорова.
«С Пугачёвой меня кинули. Это был первый «кидок». Я отдал все деньги, а мне сказали, что она не поедет и надо взять вместо неё Киркорова. А на него тогда никто не пошёл», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
К слову, продюсер успел поработать на нескольких концертах с Пугачёвой. По его совам, на выступлениях певицы всегда был аншлаг, а сама Примадонна «с первых минут подкупала зал».
Ранее композитор Александр Зацепин рассказал Life.ru, что пригласил бы Пугачёву на 100-летний юбилей, если бы она была в России. Отъезд звезды из РФ маэстро назвал неправильным. В то же время писатель Захар Прилепин выразил уверенность, что приезд Пугачёвой в Россию останется совершенно незамеченным.