«Меня кинули»: Продюсер рассказал, как лишился денег из-за прихоти Пугачёвой

Директор агентства «Кремль концерт» Сергей Лавров заявил, что в своё время лишился денег из-за прихоти народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Дело в том, что продюсер заплатил организаторам за выступление звезды, но она отказалась ехать. Вместо неё организаторы предложили Филиппа Киркорова.

«С Пугачёвой меня кинули. Это был первый «кидок». Я отдал все деньги, а мне сказали, что она не поедет и надо взять вместо неё Киркорова. А на него тогда никто не пошёл», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

К слову, продюсер успел поработать на нескольких концертах с Пугачёвой. По его совам, на выступлениях певицы всегда был аншлаг, а сама Примадонна «с первых минут подкупала зал».