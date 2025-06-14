Иран сбил разведывательные израильские БПЛА на границе с Турцией

Несколько израильских беспилотников, выполнявших разведывательные задачи, были сбиты иранскими войсками в районе Сельмаса, вблизи турецкой границы. Информацию об этом передаёт иранская государственная телерадиокомпания.

Израильские военно-воздушные силы перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Мёртвым морем и Западным берегом реки Иордан. Это произошло после того, как в различных районах еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги. Об этом проинформировала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).