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Регион
14 июня, 07:29

Иран сбил разведывательные израильские БПЛА на границе с Турцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Несколько израильских беспилотников, выполнявших разведывательные задачи, были сбиты иранскими войсками в районе Сельмаса, вблизи турецкой границы. Информацию об этом передаёт иранская государственная телерадиокомпания.

Израильские военно-воздушные силы перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Мёртвым морем и Западным берегом реки Иордан. Это произошло после того, как в различных районах еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги. Об этом проинформировала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, прозвучавших в районах Иудеи (южная часть Западного берега реки Иордан. — прим. Life.ru) и Мёртвого моря, ВВС Израиля перехватили несколько БПЛА, запущенных в сторону Израиля», — сказано в заявлении.

Появились кадры первого сбитого Ираном израильского истребителя F-35
Появились кадры первого сбитого Ираном израильского истребителя F-35

Ранее стало известно, что в результате ответных действий Ирана и нанесения ударов по Израилю, количество раненых достигло как минимум 70 человек. На данный момент подтверждена гибель четырёх человек. До этого глава Минобороны Израиля Кац заявил, что иранское руководство нарушило все красные линии, нанеся удар по жилым кварталам.

Ольга Сливченко
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