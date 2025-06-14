«Лично передам»: Никас Сафронов написал символичную картину для Илона Маска

Народный художник России Никас Сафронов намерен лично подарить американскую предпринимателю Илону Маску написанную для него картину. По словам мастера, он вдохновился темами космоса и научно-технического прогресса, где особенно прослеживается вклад России для мирового сообщества.

«Меня очень вдохновили беседы с нашими выдающимися космонавтами, ставшими инициаторами написания работы, — они десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере, вместе обитают на МКС», — отметил собеседник портала «Страсти».

Художник подчеркнул, что «в космическом союзе чётко прослеживается дух единства» России и США. А картина показывает, что наша страна всегда «была частью мирового прогресса».

«Эта картина — символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества. Когда-нибудь, даст Бог, я лично передам её Илону Маску», — заявил Сафронов.