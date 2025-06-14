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14 июня, 08:00

«Лично передам»: Никас Сафронов написал символичную картину для Илона Маска

Никас Сафронов намерен лично подарить Илону Маску написанную для него картину

Никас Сафронов и Илон Маск. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Никас Сафронов и Илон Маск. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Народный художник России Никас Сафронов намерен лично подарить американскую предпринимателю Илону Маску написанную для него картину. По словам мастера, он вдохновился темами космоса и научно-технического прогресса, где особенно прослеживается вклад России для мирового сообщества.

«Меня очень вдохновили беседы с нашими выдающимися космонавтами, ставшими инициаторами написания работы, — они десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере, вместе обитают на МКС», — отметил собеседник портала «Страсти».

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Художник подчеркнул, что «в космическом союзе чётко прослеживается дух единства» России и США. А картина показывает, что наша страна всегда «была частью мирового прогресса».

«Эта картина — символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества. Когда-нибудь, даст Бог, я лично передам её Илону Маску», — заявил Сафронов.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин передал портрет Дональду Трампу через его спецпосланника Стивена Уиткоффа. Картина, написанная Никасом Сафроновым, показывает момент покушения на американского лидера во время избирательной кампании.

Борис Эльфанд
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