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14 июня, 08:02

Два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана погибли при израильских ударах

Генерал Мехди Рабани. Фото © Министерство обороны РФ

Генерал Мехди Рабани. Фото © Министерство обороны РФ

Жертвами атак со стороны Израиля стали заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана по вопросам разведки генерал Голям Реза Мехраби и его коллега по оперативным вопросам генерал Мехди Рабани. Данная информация подтверждена иранским военным ведомством.

«После жестокой агрессии террористического, фальшивого и преступного сионистского режима генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани, должностные лица Генерального штаба ВС и ветераны ирано-иракской войны, присоединились к своим погибшим товарищам», — передаёт иранская государственная телерадиокомпания заявление Генштаба.

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Ранее стало известно, что командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, погиб в результате удара Израиля по территории иранского государства. Также, по имеющимся данным, в ходе тех же авианалётов погибли не менее 20 высших иранских военачальников.

Ольга Сливченко
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