Два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана погибли при израильских ударах

Жертвами атак со стороны Израиля стали заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана по вопросам разведки генерал Голям Реза Мехраби и его коллега по оперативным вопросам генерал Мехди Рабани. Данная информация подтверждена иранским военным ведомством.