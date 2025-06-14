Два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана погибли при израильских ударах
Генерал Мехди Рабани. Фото © Министерство обороны РФ
Жертвами атак со стороны Израиля стали заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана по вопросам разведки генерал Голям Реза Мехраби и его коллега по оперативным вопросам генерал Мехди Рабани. Данная информация подтверждена иранским военным ведомством.
«После жестокой агрессии террористического, фальшивого и преступного сионистского режима генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани, должностные лица Генерального штаба ВС и ветераны ирано-иракской войны, присоединились к своим погибшим товарищам», — передаёт иранская государственная телерадиокомпания заявление Генштаба.
Ранее стало известно, что командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, погиб в результате удара Израиля по территории иранского государства. Также, по имеющимся данным, в ходе тех же авианалётов погибли не менее 20 высших иранских военачальников.