«Молчу 36 часов»: Басков раскрыл способы лечения проблем с голосом

Нападающему московского «Динамо» и сборной России по футболу Ярославу Гладышеву нужно обретать зрелость. Такой совет дал экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв.

«Пока он играет как мальчишка во дворе, мне кажется. 22 года — хороший возраст, но ещё не зрелый. Футболист начинает соображать своей башкой позже, а пока он играет по наитию, как получится», — приводит слова Пономарёва «Газета.ru».