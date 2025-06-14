«Молчу 36 часов»: Басков раскрыл способы лечения проблем с голосом

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14 июня, 10:41

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Нападающему московского «Динамо» и сборной России по футболу Ярославу Гладышеву нужно обретать зрелость. Такой совет дал экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв.

«Пока он играет как мальчишка во дворе, мне кажется. 22 года — хороший возраст, но ещё не зрелый. Футболист начинает соображать своей башкой позже, а пока он играет по наитию, как получится», — приводит слова Пономарёва «Газета.ru».

Ветеран армейцев считает, что новый главный тренер «Динамо» и наставник сборной Валерий Карпин сможет дать импульс к развитию Гладышеву и другому форварду бело-голубых Константину Тюкавину. По словам Пономарёва, это будет очень хорошая пара нападающих.

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Напомним, ранее Карпин возглавил московское «Динамо». А Гладышев под его руководством оформил покер в товарищеском матче сборной России против Белоруссии.

Анастасия Никонорова
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