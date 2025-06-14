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14 июня, 11:34

Иран продлил запрет на полёты пассажирских самолётов

В Иране продлено закрытие воздушного пространства до 01:30 мск 15 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Небо над Ираном останется закрытым до 01:30 по московскому времени воскресенья, 15 июня. Соответствующее уведомление опубликовала Организация гражданской авиации исламской республики.

«Воздушное пространство страны будет закрыто до 02:00 (01:30 по мск) воскресенья, 15 июня 2025 года», — цитирует сообщение организации агентство Tasnim.

Авиакомпания Air Arabia аннулировала рейсы из четырёх российских городов
Авиакомпания Air Arabia аннулировала рейсы из четырёх российских городов

Ранее Life.ru писал, что тегеранский международный аэропорт Мехрабад был атакован израильскими вооружёнными силами. В то же время, согласно данным иранских СМИ, на территории воздушного порта прогремел взрыв. Позднее иранская пресса опубликовала спутниковые фото последствий удара по воздушной гавани.

Ольга Сливченко
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