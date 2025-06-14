Иран продлил запрет на полёты пассажирских самолётов

Небо над Ираном останется закрытым до 01:30 по московскому времени воскресенья, 15 июня. Соответствующее уведомление опубликовала Организация гражданской авиации исламской республики.

«Воздушное пространство страны будет закрыто до 02:00 (01:30 по мск) воскресенья, 15 июня 2025 года» , — цитирует сообщение организации агентство Tasnim .

Ранее Life.ru писал, что тегеранский международный аэропорт Мехрабад был атакован израильскими вооружёнными силами. В то же время, согласно данным иранских СМИ, на территории воздушного порта прогремел взрыв. Позднее иранская пресса опубликовала спутниковые фото последствий удара по воздушной гавани.