Больнее пуль: Зеленский продолжил день жалоб упрёком в адрес главы Пентагона

Владимир Зеленский назвал высказывания главы Пентагона Пита Хегсета деморализующими для Украины. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью телеканалу Newsmax, фрагменты из которого опубликовал у себя в соцсетях.

«Эти слова министра обороны США, они иногда больнее пуль. Потому что они бьют по моральному духу Украины. <…> Если мы можем остаться в одиночестве, это очень болезненно, точно не подбадривает людей», — сказал он, в очередной раз подчеркнув, что Киеву будет очень сложно противостоять России в конфликте без поддержки Вашингтона.