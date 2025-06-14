Больнее пуль: Зеленский продолжил день жалоб упрёком в адрес главы Пентагона
Зеленский: Слова Хегсета бьют по моральному духу Украины больнее пуль
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Владимир Зеленский назвал высказывания главы Пентагона Пита Хегсета деморализующими для Украины. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью телеканалу Newsmax, фрагменты из которого опубликовал у себя в соцсетях.
«Эти слова министра обороны США, они иногда больнее пуль. Потому что они бьют по моральному духу Украины. <…> Если мы можем остаться в одиночестве, это очень болезненно, точно не подбадривает людей», — сказал он, в очередной раз подчеркнув, что Киеву будет очень сложно противостоять России в конфликте без поддержки Вашингтона.
Так расстроили экс-юмориста слова Хегсета о том, что в грядущем бюджетном году будут сокращены расходы на Инициативу содействия безопасности Незалежной. Тогда руководитель Пентагона объявил, что американский президент готовится урегулировать кризис мирными средствами, даже если большинство членов Конгресса с таким подходом не согласны. Также чиновник не подтвердил, что администрация Белого дома планирует дать Киеву что-то взамен перенаправленных на Ближний Восток средств ПВО.
Похоже, что Владимир Зеленский сегодня особенно раним и чувствует, что мир к нему несправедлив. Его расстроили не только заявления главы Пентагона, но и эскалация конфликта на Ближнем Востоке: бывший комик пожаловался, что взаимные обстрелы Ирана и Израиля подняли цены на нефть, что для Украины совсем не кстати. Ну и ещё сегодня киевский главарь наябедничал на госсекретаря США Марко Рубио, который позволил себе поздравить россиян с Днём России.