«Не буду скрывать»: Зеленский разочарован громким заявлением госсека США в честь Дня России

«Я не буду скрывать. Это День независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, именно за независимость Украины. Война России против Украины. Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнёрская страна их поздравляют с таким днём», — возмутился Зеленский в беседе с украинскими журналистами.