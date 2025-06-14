«Не буду скрывать»: Зеленский разочарован громким заявлением госсека США в честь Дня России
Зеленский разочарован поздравлениями госсекретаря США Марко Рубио с Днём России
Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush, Review News
Владимир Зеленский разочарован поздравлениями госсекретаря США Марко Рубио с Днём России. Он признался, что не ожидал такого шага от партнёра, каковым считает Вашингтон.
«Я не буду скрывать. Это День независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, именно за независимость Украины. Война России против Украины. Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнёрская страна их поздравляют с таким днём», — возмутился Зеленский в беседе с украинскими журналистами.
Как уже писал Life.ru, 12 июня госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан России с Днём России, выразив оптимизм относительно будущего сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по урегулированию конфликта на Украине. Госсек заметил, что Штаты готовы поддерживать российский народ. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, поздравление от Рубио в такой день сввидетельствует о заметной перемене в отношении США к РФ.