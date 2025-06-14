Посольство в Израиле не получало данных о пострадавших гражданах РФ

Посольство России в Израиле не располагает информацией о пострадавших российских гражданах в результате ракетных ударов Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«По состоянию на 13.30 14 июня посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак по территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».