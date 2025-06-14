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14 июня, 12:43

Посольство в Израиле не получало данных о пострадавших гражданах РФ

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Посольство России в Израиле не располагает информацией о пострадавших российских гражданах в результате ракетных ударов Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«По состоянию на 13.30 14 июня посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак по территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».

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Напомним, в ночь на 13 июня Израиль осуществил серию мощных авиаударов по территории Ирана. В ответ на это, минувшей ночью Тегеран предпринял массированный обстрел Израиля, используя баллистические ракеты. Согласно иранским источникам, израильские удары привели к гибели не менее 78 мирных жителей. Израиль, в свою очередь, сообщал о 4 погибших и 90 пострадавших в результате ответного удара Ирана.

Александра Мышляева
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