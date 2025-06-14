ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 15:57

«Я потрясён!» Глава МИД Хорватии сообщил о ранении консула в Израиле из-за удара Ирана

Глава МИД Хорватии: Консул страны и его жена пострадали в Израиле от удара Ирана

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали в результате прилёта иранских ракет по Тель-Авиву. Об этом сообщил в соцсети Х хорватский министр иностранных дел Гордан Радман. Он подчеркнул, что находится на связи с дипломатами, находящимися в Израиле, меры по обеспечению их безопасности уже принимаются.

«Я был потрясён известием о том, что наш консул и его жена получили ранения в результате нападения на Тель-Авив. Повреждено здание, в котором они проживают. Я разговаривал с ними. К счастью, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни», — отметил Радман.

«Америка заигралась»: В Госдуме назвали «законные цели» для Ирана после атаки Израиля
«Америка заигралась»: В Госдуме назвали «законные цели» для Ирана после атаки Израиля

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран в целях «предотвращения ядерной угрозы». Было около 100 иранских целей. При атаке погибли не менее 78 человек, более 300 ранены. Тегеран назвал израильские удары объявлением войны. В ночь на 14 июня иранские военные нанесли ответные удары по 150 военным объектам в Израиле в рамках операции «Правдивое обещание 3».

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • хорватия
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar