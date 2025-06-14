«Я потрясён!» Глава МИД Хорватии сообщил о ранении консула в Израиле из-за удара Ирана
Глава МИД Хорватии: Консул страны и его жена пострадали в Израиле от удара Ирана
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Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали в результате прилёта иранских ракет по Тель-Авиву. Об этом сообщил в соцсети Х хорватский министр иностранных дел Гордан Радман. Он подчеркнул, что находится на связи с дипломатами, находящимися в Израиле, меры по обеспечению их безопасности уже принимаются.
«Я был потрясён известием о том, что наш консул и его жена получили ранения в результате нападения на Тель-Авив. Повреждено здание, в котором они проживают. Я разговаривал с ними. К счастью, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни», — отметил Радман.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран в целях «предотвращения ядерной угрозы». Было около 100 иранских целей. При атаке погибли не менее 78 человек, более 300 ранены. Тегеран назвал израильские удары объявлением войны. В ночь на 14 июня иранские военные нанесли ответные удары по 150 военным объектам в Израиле в рамках операции «Правдивое обещание 3».