Нетаньяху пригрозил Ирану авиаударами по «каждой цели»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением, пообещав Ирану неминуемые и сокрушительные авиаудары. В видеообращении, опубликованном его канцелярией, Нетаньяху подчеркнул, что израильские ВВС в скором времени будут действовать в воздушном пространстве над Тегераном, атакуя «каждый объект и каждую цель режима».

«В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесём удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — сказал Нетаньяху.

Политик выразил убеждённость, что предыдущие удары Израиля по иранским объектам существенно замедлили развитие ядерной программы Тегерана. Также он заявил, что израильская армия активно работает над уничтожением инфраструктуры, связанной с производством ракет в Иране.

«В самое ближайшее время вы увидите самолёты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — сказал Нетаньяху.